Tommasi: "Fascia di capitano? Deve essere autorizzata dalla Lega"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ai microfoni di Lady Radio ha parlato della fascia unica da capitano imposta dalla Lega: "Sicuramente è uno dei temi che dovremo affrontare con la Lega e lo faremo a breve. Una deroga solo per la Fiorentina? La norma non dice che bisogna utilizzare quella fascia, ma che qualunque fascia deve essere autorizzata dalla Lega. Già è una stortura. Non so a questo punto se la Fiorentina ha già fatto il passaggio in Lega di chiedere di poter usare la fascia di Astori, in questo caso dipenderà dalla Lega dare l’eventuale via libera. Tempistiche? E’ una norma fatta talmente in fretta, che penso non abbiano neanche deciso chi dovrà autorizzare la fascia diversa da quella proposta dalla Lega: se il presidente, se il direttore, il consiglio o l’assemblea. C’era già una norma che prevedeva il divieto di utilizzare simboli non autorizzati, ora è stata specificata però non esclude altri tipi di fascia oltre a quella della Lega, una fascia diversa deve semplicemente essere autorizzata. Poi se la Lega decide di autorizzare solo la sua questo ancora non possiamo saperlo”.