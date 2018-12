© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ai microfoni di 'Tgcom24' s'è così espresso sui cori razzisti rivolti ieri da parte del pubblico di San Siro a Kalidou Koulibaly durante Inter-Napoli: "Purtroppo questi episodi vanno seguiti con più attenzione. Questo è razzismo ed è un problema, che non riguarda solo il calcio ma che negli stadi assume un eco ancora più grande. Comportamenti di questo tipo non sono tollerabili e il meccanismo che si sta innescando è preoccupante. Se vogliamo migliorare tutti ciò che è successo ieri non possiamo più tollerarlo".