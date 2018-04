Toni: "Per la Roma è dura. Speriamo che Messi non sia in giornata"

© foto di Federico Gaetano

Luca Toni, ex attaccante fra le altre della Roma, ha parlato a Centro Suono Sport in vista della sfida col Barça: "Sarà una partita difficile, perché la Roma gioca contro una delle squadre più forti al Mondo, ma nelle partite secche la squadra giallorossa è capace di fare risultati straordinari. La speranza è che Messi non sia in serata. Bisogna cercare di limitare il numero dieci blaugrana, anche se quando li trovi in giornata fenomeni così è veramente dura, non è facile preparare la partita contro il Barcellona, quando sono in serata sono imprendibili. È difficile per le squadre italiane confrontarsi in questo momento con super potenze come il Real o il Barcellona, serve una rivoluzione sostanziale, c’è troppa distanza tra fatturati, ingaggi e calciatori".