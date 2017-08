Torino, 3-4 settimane di stop per Boyé. Si ferma anche Valdifiori

Fonte: http://torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell’amichevole contro l’Huddersfield Town di venerdì scorso l’attaccante del Torino Lucas Boyè ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Gli accertamenti strumentali cui Boyè è stato sottoposto oggi alla clinica Fornaca e il consulto con il dottor Renato Misischi, consulente ortopedico del Torino, hanno confermato le prime valutazioni dello staff medico granata: lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro che richiederà un periodo di immobilizzazione di 3/4 settimane, secondo evoluzione clinica.

Nella medesima partita infortunio di minor entità per Mirko Valdifiori: distorsione al compartimento laterale del ginocchio sinistro. Pure per il centrocampista oggi esami e consulto con il dottor Misischi: immobilizzazione per due settimane cui seguirà una successiva rivalutazione per stabilire i tempi di recupero.