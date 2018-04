Torino, 4 gol in due gare di fila: non accadeva dal 1967

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Otto gol in due partite per il Torino, dopo il 4-1 al Crotone: quattro a gara, per due gare di fila. A oltre cinquant'anni dall'ultima volta: come evidenziato da Opta, era dal 1967 che i granata non segnavano 4 gol in due partite consecutive dello stesso campionato di Serie A dal 1967.