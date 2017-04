Torino, Ajeti, Iturbe, Molinaro e Obi quasi interamente in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento in Sisport per il Torino massimamente incentrato sulla preparazione tecnico-tattica in vista del match di sabato contro la Sampdoria. Ajeti, Iturbe, Molinaro e Obi hanno svolto gran parte del programma con il gruppo, mentre De Silvestri ha proseguito con il lavoro di fisioterapia.