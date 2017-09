Torino, ancora a parte Barreca, Acquah e Obi

Fonte: torinofc.it

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, sul campo principale. Dopo il riscaldamento in palestra, Sinisa Mihajlovic ha diretto una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica pomeriggio contro il Verona. Cure per Acquah, Barreca e Obi. Il Torino riprenderà la preparazione domani mattina al Filadelfia, con un allenamento a porte chiuse.