Torino, Ansaldi ko: c'è Ola Aina. Baselli accelera per recuperare

Cristian Ansaldi resterà fuori 40 giorni, mentre Walter Mazzarri studia il modo di sostituirlo. Il tecnico del Torino dovrebbe a questo punto puntare su Ola Aina, esterno da poco arrivato in granata direttamente dal Chelsea. Il nazionale nigeriano, nato in Inghilterra, ha già giocato contro Roma e Inter. Contro la SPAL spera di tornare Daniele Baselli, almeno in panchina. Indisponibile contro l'Inter, il centrocampista vuole recuperare per il prossimo weekend.