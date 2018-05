Torino, Barreca in parte in gruppo. Terapie per Berenguer e Obi

Fonte: Torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione tecnico-tattica sul campo secondario dello stadio Filadelfia. Barreca ha svolto una parte del programma con i compagni e poi ha completato l’allenamento con un lavoro personalizzato. Terapie per Berenguer e Obi. Domani in calendario due allenamenti, in vista della trasferta di Napoli di domenica dove sarà assente Moretti fermato per un turno dal Giudice sportivo.