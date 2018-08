Torino, Baselli verso la convocazione per la sfida contro la SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Baselli corre verso il recupero e dovrebbe rientrare tra i convocati per la sfida contro la SPAL dopo aver saltato l'incontro con l'Inter per un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il centrocampista non dovrebbe però scendere in campo, rimandando a dopo la sosta il ritorno tra i titolari nella sfida con l'Udinese. A riportarlo è il sito de La Stampa.