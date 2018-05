Torino, Belotti torna titolare contro la SPAL: caccia alla doppia cifra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti tornerà titolare domani nell'ultima partita casalinga contro la SPAL dopo la panchina iniziale nel match pareggiato contro il Napoli. Per il Gallo, l'obiettivo minimo di queste ultime due giornate, è quello di sfondare il muro della doppia cifra e dunque di tornare al gol (è a 9 reti in 30 presenze in Serie A questa stagione). Ljajic proverà ad aiutarlo, considerando che l'attaccante granata non segna dalla tripletta siglata contro il Crotone il 4 aprile scorso. A riportarlo è Il Corriere di Torino.