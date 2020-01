© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sono 20 i calciatori convocati da Sinisa Mihjalovic per la sfida contro il Torino di domani. Assenti gli infortunati Medel, Dijks e Krejci, che non ha ancora pienamente recuperato. Assente dell'ultima ora Denswil. Prima chiamata per il neo acquisto Dominguez. Questo l'elenco completo:

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski



Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Mbaye, Paz, Tomiyasu

Centrocampisti: Dominguez, Dzemaili, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg

Attaccanti: Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen