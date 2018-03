Torino, Cairo: “Mondonico perdita importante, se ne va un papà granata”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio 24 per ricordare Emiliano Mondonico, ex tecnico granata scomparso questa mattina. “L'ho incontrato più volte, c'era un bel rapporto tra noi. Era una persona positiva, mi ha sempre dato buoni consigli. Per il Toro - ha detto Cairo - rappresenta la sedia alzata sul rigore non dato ad Amsterdam, insieme a tante cose che ha fatto e dimostrato per la squadra granata. Rappresenta la voglia di non mollare mai, di superare il proprio limite. Rappresenta qualcosa di romantico, speciale. E' sempre stato vicino al Toro, è una perdita importante. Era una sorta di papà granata, ho ricevuto tanti messaggi di tifosi dispiaciuti che ricordavano Mondonico. Vorrei un minuto di silenzio prima di Cagliari-Torino per la memoria di Emiliano, l'ho chiesto alla Lega anche se spero che questo minuto possa essere osservato su ogni campo italiano”, le sue parole.