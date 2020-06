Torino, Cairo presente alla seduta di oggi: Ansaldi prosegue il percorso di recupero

Anche il presidente del Torino Urbano Cairo ha assistito alla seduta di allenamento odierna: Belotti e compagni si sono sfidati in una partitella sotto gli occhi del patron del club di via Arcivescovado. La seduta di oggi si è tenuta allo stadio Olimpico Grande Torino, dove sabato 20 giugno i granata torneranno in campo per il recupero contro il Parma. Cristian Ansaldi ha seguito una tabella di lavoro personalizzata a causa di un affaticamento al polpaccio che lo staff medico valuterà di giorno in giorno. Per domani, il tecnico Moreno Longo ha fissato una sessione di allenamento mattutina.