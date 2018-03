Torino, con la Roma out Ljajic e Obi per problemi muscolari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Problemi di formazione per il Torino in vista della gara contro la Roma. Durante la rifinitura di ieri, scrive il Corriere di Torino, Adem Ljajic e Joel Obi hanno accusato problemi muscolari che li costringeranno a saltare la gara coi giallorossi. Per questo diventa difficile immaginare un Toro col 4-3-2-1, più probabile l'utilizzo del 4-3-3.