Il Torino si prepara per tornare in campo contro l'Empoli e andrà alla caccia di una vittoria fondamentale per la classifica. Secondo quanto riportato da Tuttosport il tecnico granata sta pensando di schierare il tridente pesante, visto che l'intesa tra Simone Zaza e Andrea Belotti sta migliorando e con Iago Falque recuperato è probabile che non voglia rinunciare a nessuno dei tre.