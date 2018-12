Torino, De Silvestri: "Ci vorrebbe un gol nel derby"

Fonte: DAZN

Il difensore del Torino, Lorenzo De Silvestri, in vista del derby contro la Juventus di sabato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN, ripercorrendo inizialmente la sua carriera.

"All’inizio della mia carriera avevo altri pensieri, ero più interessato a me stesso. Ora cerco di essere di esempio, un punto di appoggio per i miei compagni. Ho cambiato tantissime squadre e tantissime città e per questo devo dire grazie al calcio. Ho vissuto esperienze diverse, ho conosciuto tante persone e mi sono fatto un background culturale importante. Se ci ripenso ero un bambino quando ho iniziato in Serie A".

Sabato spera di poter segnare finalmente un gol in una partita speciale come il derby.

"Ho giocato tanti derby ma non ho mai segnato? Eh ci vorrebbe un gol nel derby, sono stato fortunato a viverlo in tre città diverse: Roma, Genova e Torino. Sono partite particolari, questa intervista magari mi porterà fortuna. Sogniamo l’azione all’ultimo minuto nel derby? Lancio di Rincon per De Silvestri, che la mette in mezzo per uno tra Belotti, Zaza, Iago Falque. E poi si fa gol. Il finale migliore. La Juve è un Grand Canyon da scalare, anche se il Toro è una squadra di scalatori. Quando lo scalatore dà il massimo può anche non arrivare in vetta ma se sa di aver dato tutto, ha vinto la propria scalata".

Su quale sia stata la sua migliore annata fino ad oggi De Silvestri non ha dubbi...

"L’anno scorso per me è stata la miglior stagione della mia carriera, sono andato in gol tantissime volte, sono riuscito a giocare tante partite dopo il brutto infortunio al ginocchio che ho avuto. E poi ho scoperto anche una società che è come una famiglia, con delle persone che fanno un lavoro che si vede poco ma fondamentale. Il Torino migliora stagione dopo stagione anche grazie a loro".

A chiusura il difensore granata ha rivelato la sua particolare passione...

"Studio il cervello degli atleti, secondo me la psicologia applicata al cervello è importantissima perché’ il calcio è uno sport di squadra ma dentro ci sono degli individui che vivono fasi diverse della vita e quindi credo molto nella motivazione".