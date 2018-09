Torino, De Silvestri da valutare in vista del Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un giorno di riposo, i granata hanno ripreso ieri pomeriggio la preparazione al Filadelfia con una seduta a porte aperte. Il primo e atteso bollettino medico ufficiale sulle condizioni di Iago Falque, uscito nel primo tempo a Udine per un problema muscolare, parla di una «lesione di basso grado ai muscoli flessori della coscia destra», in attesa di una prognosi più dettagliata che verrà definita meglio a breve. In ogni caso, lo spagnolo non sarà in campo all’Olimpico Grande Torino nell’anticipo contro il Napoli. De Silvestri ha lavorato a parte, ma il suo recupero non sembra al momento a rischio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.