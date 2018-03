Torino, De Silvestri e Ljajic di nuovo in gruppo: out Bonifazi, Niang e Obi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia seduta per il Torino al Filadelfia, con programma equamente suddiviso tra lavoro sulla parte atletica e sessione tecnico-tattica, in preparazione alla partita di domenica contro la Fiorentina. De Silvestri e Ljajic sono rientrati in gruppo, mentre Bonifazi, Niang e Obi hanno ancora svolto allenamenti differenziati. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica, a porte chiuse.