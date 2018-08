Torino, differenziato per Ljajic. Rincon segue la tabella personalizzata

Fonte: Torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con doppio programma di lavoro: sessione prevalentemente sulla parte atletica per i calciatori maggiormente utilizzati domenica sera contro il Cosenza, partita di allenamento per gli altri elementi a disposizione contro una selezione della Berretti. Ancora differenziato per Damascan e Ljajic, mentre Rincon ha seguito una tabella personalizzata in palestra post trauma contusivo al polpaccio in coppa Italia. Domani doppio allenamento, a porte chiuse.