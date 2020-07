Torino, distorsione alla metacarpo-falangea del pollice destro per Lyanco ma nessuna frattura

Ripresa della preparazione al Filadelfia per il Torino, dopo l’allenamento di ieri a Firenze, in vista del match di domani sera (calcio d'inizio ore 21.45) contro l'Hellas Verona. Dopo l'attivazione muscolare in campo, Moreno Longo ha diretto una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Al lavoro odierno ha regolarmente partecipato anche Lyanco. Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato per il difensore brasiliano una distorsione alla metacarpo-falangea del pollice destro, ma hanno escluso fratture ossee. Il programma di domani prevede la seduta di rifinitura mattutina cui seguirà l'annuncio dei calciatori convocati