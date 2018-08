Torino, distorsione per Baselli: centrocampista a rischio per San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si ferma anche Daniele Baselli. Questa la brutta notizia di ieri in casa Toro. Il centrocampista granata, infatti, non si è allenato a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro la cui evoluzione verrà valutata nei prossimi giorni dallo staff medico. In dubbio dunque la sua presenza in vista della trasferta di domenica sera, quando il Toro affronterà l’Inter a San Siro. Procede intanto il percorso riabilitativo dei vari Lorenzo De Silvestri, Izzo e Edera. Il resto del gruppo ha svolto una doppia sessione di allenamento al Filadelfia, una dedicata al lavoro atletico ed una prettamente tecnico-tattica: oggi si replica con una sessione pomeridiana. Lo riporta il Corriere di Torino.