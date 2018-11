Torino, domani confronto Mazzarri-squadra dopo il ko di Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di domani il Torino riprenderà la preparazione presso lo stadio Filadelfia in vista della trasferta di Cagliari. Tutto il club, non solo lo staff, è rimasto deluso dalla prestazione di Parma e Mazzarri è pronto a confrontarsi con la squadra per fare leva sull'importanza della mentalità che è stata evidentemente carente nel corso di questo avvio di stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.