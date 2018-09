Torino, dubbio Iago Falqué: decide lo staff medico, pronto Parigini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il dubbio più grande di Walter Mazzarri in vista del match contro il Chievo riguarda Iago Falqué. Ieri lo spagnolo s'è allenato in gruppo, pertanto la convocazione è pressoché scontata, ma l'ultima parola spetterà al dottor Tavana, medico sociale del Torino. Imprescindibile l'ex Roma, ma se non dovesse arrivare il via libera dal primo minuto potrebbe esserci di nuovo Vittorio Parigini. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.