Torino, esclusa lesione ai legamenti per Acquah. Condizioni da valutare

Pari per la prima Under 21 di Evani: Meret sbaglia, Vido rimedia

Primo pareggio per l'Under 21 post-Europeo, oggi per la prima volta schierata in campo dal nuovo ct Alberico Evani. Gli azzurrini sbattono due volte sul palo e in generale dimostrano una certa fatica nell'andare al tiro, anche se avrebbero meritato certamente di più rispetto all'avversario....