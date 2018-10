Torino-Frosinone 3-2: il tabellino della gara

Guardiola: "Il Liverpool non ha giocato male ma il Napoli è incredibile"

Sokratis, gol storico. È il primo di un giocatore non allenato da Wenger

Calcio femminile, FIFA pensa all'aumento del montepremi per Francia 19

Atletico, problema al bicipite femorale sinistro per D. Costa. Out col Betis

Klopp: "Sconfitta di Napoli modo migliore per preparare sfida al City"

Brighton, rinnovo quinquennale per Dunk e Duffy

Bayern Monaco, Kovac risponde a James: "Giocatore importante per noi"

Atletico Madrid, ag. Gelson Martins: "Nessun caso, non vuole partire"

Tolosa-Nizza 1-1, Dossevi risponde a Srarfi. Balotelli non convocato

Eredivisie, bene l'Utrecht: successo per 2-1 col NAC Breda

Bojan Krkic ricorda Barcellona: "Troppe pressioni, non ero pronto"

Scholes difende Mourinho: "Non lo caccerei dal Manchester United"

Arsenal, è fatta per Miguel Almiron. Il paraguaiano piaceva all'Inter

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnic (40' st Soddimo); Zampano, Halfredsson, Chibsah, Molinaro; Ciano; Ciofani (32' st Perica), Campbell (32' st Vloet). A disp.: Bardi, Ghiglione, Ariaudo, Brighenti, Cassata, Besea, Beghetto, Crisetig, Pinamonti. All.: Longo

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Berenguer, Rincon, Meité (41' st Soriano), Ola Aina (20' st Parigini); Baselli (35' st Lukic); Zaza, Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Djidji, Bremer, Iago Falque, Damascan, Edera. All.: Mazzarri

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

