Torino, i convocati per il Liverpool: out i partenti Acquah e Obi

Il Torino ha da poco comunicato i convocati per la sfida amichevole di domani contro il Liverpool. Due le assenze di mercato, ovvero quelle di Acquah, diviso tra Empoli e WBA, e Obi. Out anche Ljajic per un problema alla coscia e dunque non per vicende legate al calciomercato. Ecco di seguito la lista completa:

PORTIERI: Ichazo, Rosati, Sirigu

DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Ferigra, Izzo, Moretti, Nkoulou

CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Parigini, Rincon, Valdifiori

ATTACCANTI: Belotti, Edera, Iago Falque, Niang.