Torino, i dettagli della cessione di Ljajic al Besiktas

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Besiktas JK, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adem Ljajic

Tutto il Torino FC saluta Adem, lo ringrazia per il contributo offerto in questi anni in granata e gli augura le migliori fortune per questa stagione