Torino, i numeri non tornano: pronto Lyanco, ma spera anche Nkoulou

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le difficoltà del Torino in fase difensiva. Sono i numeri - si legge - a raccontare infatti come qualcosa sia andato fuori fase: basti pensare che dalla sfida europea di andata contro il Wolverhampton al posticipo casalingo di lunedì con il Lecce, il Toro abbia incassato dieci gol in cinque sfide ufficiali. Una mini striscia così in deficit non si era mai vista durante la gestione Mazzarri. La difesa è sempre stato il punto di forza del progetto di Walter. Qualcosa comincia a scricchiolare: al massimo, da quando Mazzarri è al timone, Sirigu aveva preso otto gol in cinque partite consecutive. Non solo: era dall’avvio della stagione 2016-2017 che la difesa non veniva sempre "bucata" nelle prime tre giornate di Serie A.

Possibili novità - L’analisi di squadra sì, ma poi ci saranno anche delle scelte da fare. E quello che filtra dal Filadelfia è un vento di cambiamenti. Domenica a Genova, in casa della Sampdoria, Mazzarri cambierà, forse più di qualcosa. È arrivato il momento del debutto stagionale di Lyanco: dovrebbe essere lui l’uomo scelto per giocare al centro nella linea a tre, lasciando il pilastro Izzo sul centrodestra e Bonifazi sul centrosinistra. C’è però una sola variabile: se nei prossimi due giorni Mazzarri si convincerà che Nkoulou possa tornare nell’undici, Lyanco slitterà al posto di Bonifazi. A Genova il camerunese sarà convocato: da martedì è tornato ad allenarsi con la testa giusta e la mentalità da Toro. Lui sotto sotto ci spera che possa riprendersi il posto, il tecnico riflette.