Torino, il portiere Milinkovic-Savic è tornato in gruppo

Fonte: torinofc.it

Ripresa della preparazione per il Toro con una sessione principalmente basata sulla parte atletica che poi si è conclusa con alcune esercitazioni a tema. Milinkovic-Savic è tornato in gruppo, ancora terapie per Berenguer e Obi. Alla fine dell’allenamento Belotti e compagni hanno incontrato i bambini ospiti di Casa Ugi, oggi in visita al Filadelfia: un momento che ha reso questa giornata davvero speciale. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica pomeridiana, a porte chiuse.