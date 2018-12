Torino, il report su Sirigu: forte trauma contusivo lombo-sacrale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Forte trauma contusivo lombo-sacrale per Salvatore Siriguz, che è stato sottoposto ad accertamenti subito dopo l'infortunio patito durante il derby con la Juventus. Le condizioni del portiere verranno monitorate di giorno in giorno in vista della prossima partita. Lo riporta il sito ufficiale del Torino.