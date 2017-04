Torino, Iturbe: "Felice di essere rientrato dall'infortunio con un gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’attaccante del Torino Juan Manuel Iturbe dopo il gol del pareggio contro la Sampdoria: “Ho avuto tanti infortuni quest’ano e non sono riuscita a fare sempre il massimo. Sono felice di questo gol, rientrare così dopo questo infortunio è una gioia in più. Dopo la Roma non ho giocato tante partite, qui non era facile. Ovviamente quando sono arrivato volevo giocare da titolare, volevo avere più spazio e sono queste le cose positive. Avevo bisogno più che di fare gol di ritrovare il ritmo che avevo a Verona, era questo il mio obiettivo perché a Roma non avevo trovato tante occasioni per giocare. Io credo nelle mie capacità, in casa non mi rendo conto, magari a casa mi accorgo delle mie prestazioni”.