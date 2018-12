Torino-Juve, record di incasso allo stadio Olimpico Grande Torino

© foto di Antonio Vitiello

Nuovo record di paganti allo Stadio Olimpico Grande Torino. Alla quota abbonati di 11.053, riporta il sito ufficiale del club granata, si aggiungono i 15.535 che hanno acquistato un tagliando per l'appuntamento di questa sera, per un totale di 26.588 spettatori. L'incasso totale per il derby con la Juventus di questa sera è di 860.977€.