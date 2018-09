Torino, la nuova vita di Berenguer: corre e difende inseguendo il gol

"Ad Ancelotti questa sfida evoca grandi ricordi. Qui ci sono tanti capitoli della storia del calcio e il prossimo dovrà scriverlo il Napoli. Sono contento di essere qui e di raccontare questa sfida per Sky, tra l'altro con Massimo Ambrosini che qui ha giocato un preliminare col Milan....

Via alla Champions: Lozano per stupire ancora. Inter e Barça avvisate

Gazidis e il Milan: "Lavorerò per riportarlo dove merita"

Scaroni su Gazidis: "Elemento fondamentale per il successo del Milan"

Juve, Dybala si allena in gruppo: alle 19 conferenza Allegri e Chiellini

Ancora Gazidis: "Darò tutto per riportare il Milan al top"

Via alla Champions, le ultime di formazione su Stella Rossa-Napoli

Via alla Champions: dalla Juve senza riscatto. Howedes riparte in Russia

Torino, due gol per raddoppiare il valore: Meité è la star dei granata

Anche e soprattutto Icardi vs Kane. I gol, la fascia e un 110 in comune

Sampdoria, Giampaolo: "Gli esami di maturità non finiscono mai"

Via alla Champions: l'anno dopo Andrès e il nuovo corso Barça

Il (non) mercato degli Spurs: lucida follia o salto nel vuoto?

Inter, pranzo Champions in corso: c'è Steven Zhang

Via alla Champions, pranzi Uefa per Zhang e De Laurentiis

Il Corriere di Torino racconta la nuova vita di Alex Berenguer. Nato ala, adesso difende inseguendo il gol. CLasse '95 di Pamplona, cresciuto nel vivaio dell'Osasuna, è arrivato per 5 milioni di euro la scorsa estate. Con Walter Mazzarri sta vivendo una nuova vita tattica, prendendo il posto di Ansaldi sull'out sinistro da fludificante a tutto campo.

