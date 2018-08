Torino, La Stampa: "Per Mazzarri sogno rivincita a San Siro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino riparte dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Roma. La Stampa scrive del match che attende la squadra di Walter Mazzarri, a San Siro contro l'Inter. "Mazzarri, chi si rivede a San Siro. Sogno rivincita nello stadio tabù", il titolo del quotidiano che sottolinea come l'allenatore ex Sampdoria e Napoli tornerà a Milan da ex nerazzurro per la prima volta a quattro anni dall'addio. Un'attesa infinita per provare a farsi rimpiangere, dopo l'unico esonero in carriera.