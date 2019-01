© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Zaza nell’undici titolare? E' questa la tentazione di Mazzarri in vista della sfida contro l'Inter. Il tecnico del Torino - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sta infatti pensando al tridente con Zaza insieme a Iago e Belotti. Di certo, non è una soluzione impossibile, qualcosa in più di una semplice ipotesi. Assetto e strategie ruotano intorno a Daniele Baselli. Tutto dipende da lui: se nelle prossime quarantotto ore darà garanzie sulla sua tenuta atletica sarà un Torino. Altrimenti il tecnico granata è pronto a varare un altro Toro, più sbilanciato per tentare il colpo nella delicatissima sfida di domenica con l’Inter.