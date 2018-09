Torino, le ultime dall'infermeria: Ola Aina può tornare con il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infermeria del Torino è abbastanza piena e questa sosta sarà importante per cercare di recuperare qualce pezzo. Ola Aina salterà sicuramente l'Udinese a causa di una lesione muscolare, ma potrebbe riuscire a tornare per la successiva gara col Napoli, almeno in panchina. Lyanco ne avrà ancora per qualche settimana, mentre Ansaldi tornerà in campo a metà ottobre. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna di Tuttosport.