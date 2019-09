© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri torna sui suoi passi e, subito in avvio di secondo tempo, si rimangia la principale mossa tattica legata all'attacco. Fuori un Berenguer non del tutto convincente da seconda punta in questa serata, e dentro al suo posto il tanto atteso Simone Zaza. Vedremo se questo basterà per garantire una maggior pericolosità al suo Torino che, ricordiamo, sta perdendo 0-1 il monday night col Lecce al termine della prima frazione di gioco.