Torino, Mazzarri carica Belotti: col Bologna deve ripartire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri carica Andrea Belotti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il tecnico del Torino nell'allenamento di ieri al Filadelfia ha preso da parte il suo centravanti e capitano, soffermandosi a rincuorarlo e caricarlo dopo la mancata convocazione in Nazionale. Contro il Bologna il tecnico si aspetta delle risposte, qualcosa in più dei 2 gol in 8 partite siglati finora dal Gallo. Non un ultimatum, ma il Toro ha bisogno del suo bomber.