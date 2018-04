Torino, Mazzarri: "Un gol balordo quando non ce lo aspettavamo"

Fonte: Sky

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Una leggerezza sul secondo gol, poi ne parlerò con i ragazzi. Complimenti all'Atalanta, una squadra che non ti fa giocare, molto atletica. E noi eravamo anche un po' stanchi". Walter Mazzarri si rammarica per il ko di Bergamo ai microfoni di SkySport. "Proprio quando non ce lo aspettavamo, quando sembrava avessimo superato il momento delicato, è arrivato questo gol balordo", chiosa l'allenatore granata.