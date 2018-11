Torino, Mazzarri vuole risposte da Zaza: serve la svolta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza si gioca tutta la sua avventura al Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'attaccante deve trovare il punto di svolta nella sua stagione: acquistato per 14 milioni da Cairo e con uno stipendio da 1,8 a stagione, il centravanti non è ancora riuscito a incidere ma adesso la questione del ritardo di condizione non può più giustificare le sue prestazioni e per questo si inizia a parlare anche di scarsa grinta in campo e atteggiamenti immaturi. Mazzarri adesso vuole le risposte che cerca.