Torino, mercoledì la ripresa dei lavori dopo l'Inter

Il Torino FC riprenderà mercoledì la preparazione dopo il pareggio odierno contro l'Inter. Domani lavoro di scarico a porte chiuse per alcuni elementi della rosa. Il programma di mercoledì 8 novembre prevede una sessione pomeridiana presso lo stadio Filadelfia con porte aperte ai tifosi a partire dalle ore 14.45.

Per questioni di sicurezza sarà aperta solo la tribuna coperta che ha una capienza di 1996 posti, mentre non sarà possibile occupare gli altri tre lati dell'impianto.

L'ingresso per il pubblico sarà dai cancelli di via Filadelfia.