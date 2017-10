© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport analizza il momento del Torino e cerca di capire come Mihajlovic sistemerà la sua squadra a Crotone. Per la rosea le soluzioni possibili sono due, anche se quella che sembra andare per la maggiore prevede l'impiego di Niang da prima punta con la conferma del 4-2-3-1. Alternativa, il 4-3-2-1, con Boye che potrebbe fungere da prima punta a sorpresa.