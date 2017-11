Torino, Mihajlovic sorride: Lyanco già tornato in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento in orario prandiale per il Torino, con una seduta tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica a San Siro contro l’Inter. Lyanco ha svolto l’intero programma di lavoro con i compagni, mentre Bonifazi ha effettuato una sessione differenziata. Domani in calendario ancora un allenamento mattutino, a porte chiuse.