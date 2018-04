Torino-Milan, sul rigore i rossoneri criticano l'arbitro: "Insensibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche in Torino-Milan si sono avvertiti gli strascichi delle dichiarazioni di Gianluigi Buffon dopo Real Madrid-Juventus. Dalla curva dei tifosi granata, infatti, dopo che l'arbitro Maresca ha assegnato il rigore al Torino si è alzato il coro "Oh insensibile, oh insensibile". Il rigore poi è stato sbagliato da Belotti.