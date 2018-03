Torino, Molinaro e Lyanco assenti. Buone notizie per Bonifazi e Obi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino FC. Seduta incentrata massimamente su un lavoro tecnico-tattico in vista della sfida di domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina. Tutti a disposizione del tecnico Mazzarri, ad eccezione di Molinaro e Lyanco. Bonifazi e Obi sono rientrati in gruppo e hanno svolto l'intera sessione con i compagni. Come riporta torinofc.it, il programma di domani prevede una sessione di rifinitura a porte chiuse cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita.