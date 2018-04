Torino, N'Koulou tiene in ansia Mazzarri: in dubbio per l'Inter

Fonte: http://www.fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torino in ansia per Nicolas N'Koulou. Il centrale, ex Olympique Marsiglia, nel match di Cagliari è stato costretto ad alzare bandiera bianca, chiedendo il cambio durante l'intervallo per un problema alla caviglia. N'Koulou aveva stretto i denti per tutto il primo tempo, ma a cavallo delle due frazioni ha lasciato il campo in favore di Bonifazi. Walter Mazzarri spera di non dover rinunciare al suo miglior difensore in vista del lunch-match contro l'Inter di domenica prossima, oltre al recupero col Crotone di mercoledì.