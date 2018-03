Torino, Niang in gruppo: differenziato per Obi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino FC al Filadelfia in preparazione alla sfida di domenica prossima contro la Fiorentina. Niang è rientrato in gruppo, mentre Bonifazi e Obi hanno ancora svolto un lavoro differenziato. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica, a porte chiuse.