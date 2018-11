Torino, Ola Aina e Baselli in gruppo: ok per il Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino in vista della partita di domenica contro il Genoa. Il tecnico Mazzarri ha diretto una sessione tecnico-tattica alla quale hanno partecipato anche Ola Aina e Daniele Baselli che sono dunque recuperati per la gara contro i rossoblù di Ivan Juric.