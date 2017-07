Torino, per Ljajic e Belotti lavoro personalizzato

Mihajlovic continua a insistere sul possesso palla e sul pressing.

Fonte: Torinogranata.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ad assistere all’allenamento di questo pomeriggio due dei figli del presidente Cairo accompagnati dalla mamma, la signora Mali Pelandini, che portava al guinzaglio due cagnolini Jack Russell Terrier. La sessione di lavoro è iniziata con un po’ di corsa e, poi, dopo una breve riunione a centrocampo, è arrivato il momento della tattica con partitella undici contro undici prima a campo ridotto e in seguito a tutto campo. Come nelle sedute d’allenamento precedenti Mihajlovic e il suo staff hanno insistito sul possesso palla e sul pressing. Finita la partitella la squadra è stata divisa in due gruppi che si sono esercitati nel tirare cross in mezzo all’area con lo scopo di concludere a rete. Nel frattempo Barreca, Berenguer, Benassi e Lukic sono rientrati nello spogliatoio. Alcuni giocatori si sono fermati al termine dell’allenamento in campo per cimentarsi con tiri in porta supervisionati da Mihajlovic e dallo staff. Per concludere stretching per tutti.

Belotti è ancora alle prese con il recupero dal fastidio alla coscia sinistra e Ljajic, che questa mattina era uscito anzitempo per un problema all’inguine, ha svolto esercizi specifici, ma dopo un po’ è rientrato nello spogliatoio zoppicando lievemente. Bonifazi ha seguito un programma personalizzato a causa del mal di schiena di martedì. Benassi e Lukic hanno corso con Solustri intorno al campo e poi si sono uniti ai compagni, mentre per Rossetti solo corsa. Berenguer, invece, ha svolto tutto il lavoro con i compagni.

Domani mattina ultimo allenamento a Bormio e nel pomeriggio partenza per la Francia con destinazione Guingamp, dove sabato alle 18 affronterà la squadra locale che milita in Ligue 1.